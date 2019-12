Sněmovna odložila debatu k auditu EK o Babišovi do příštího roku

Sněmovna přerušila debatu o závěrečném auditu EK ohledně dotací a premiéra Andreje Babiše (ANO) do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Dala mu na to čas do konce ledna příštího roku. Česko požádá Evropskou komisi (EK) o stanovisko, zda může zprávu zveřejnit. Ve Sněmovně to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Zopakovala, že komise označila zprávu jako důvěrnou. Servery Deník N a Info.cz napsaly, že mají zprávu k dispozici, Deník N už ji umístil na svůj web. Poslanci ANO i z některých dalších stran poukazovali na to, že mají debatovat o dokumentu, který neviděli. Pavel Plzák (ANO) tvrdil, že dokud nebude rozhodnutí soudu, nikdo nemůže uvádět, že Babiš ve střetu zájmů je. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl, že někdejší premiér Petr Nečas (ODS) rezignoval po razii na úřadu vlády do tří dnů.

Závěrečná zpráva auditu Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzývá český stát, aby provedl hloubkovou kontrolu všech dotací vyplacených ze dvou prověřovaných operačních programů po 9. únoru 2017, kdy nabyl účinnosti zákon o střetu zájmů přezdívaný "lex Babiš". Novinářům to řekl pražský radní Adam Zábranský (Piráti), který má zprávu k dispozici. Audit podle něj potvrdil Babišovo porušení zákona o střetu zájmů a odhalil závažné chyby v rozdělování dotací.