Sněmovna o zrušení povinné maturity z matematiky letos nerozhodla

Sněmovna ani na druhý pokus nedokončila první kolo schvalování vládní novely, podle níž by povinná maturita z matematiky nebyla zavedena od roku 2021. Projednávání v závěru schůze přerušila. Vrátit se k němu bude moci nejdříve na zasedání, které začne 21. ledna. Osud vládní novely není jistý, neboť nemá jednoznačnou podporu ani v řadách provládních poslanců. Její kritici mají za to, že odklad povinné maturity z matematiky nebude žáky motivovat ke zdokonalení se v tomto předmětu. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je třeba nejprve vytvořit podmínky k tomu, aby žáci byli schopni získat a používat matematické dovednosti.

Od jara 2021 by se podle vládní novely měla státní maturita také omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout ze státní úrovně zpět do škol. Novela počítá podle Plagy také s dvěma úrovněmi obtížnosti zkoušky z matematiky. Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Matematiku si letos na jaře vybrala zhruba pětina maturantů. Neuspělo 15,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.