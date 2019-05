Sněmovna nedokončila debatu o penězích na sociální služby

Sněmovní debata o financování sociálních služeb skončila po pěti hodinách bez výsledku. Mimořádnou schůzi svolanou z podnětu pěti opozičních stran kvůli chybějícím dvěma miliardám korun přerušila přestávka, kterou si do konce jednacího dne vyžádala vládní sociální demokracie. Kdy bude schůze pokračovat, není jasné. Poslanci v diskusi představili návrhy usnesení, o nichž se už ale nehlasovalo. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) poslancům řekla, že samo ministerstvo peníze navíc nemá a dofinancování sociálních služeb je nutné řešit na úrovni celé vlády. Podle opozice by stát měl peníze poslat krajům k dalšímu přerozdělení nejpozději do poloviny června, jinak počátkem září hrozí kolaps sociálních služeb.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) však chce vědět, v čem tkví problém s financováním, když stát dává na sociální služby každý rok více peněz. Letos je na ně určena dosud nejvyšší částka 15,725 miliardy korun, upozornila. "Co je výsledkem? Že jsou nespokojeni úplně všichni. Je legitimní, že jako ministryně financí chci vědět, kde je problém," podotkla ministryně.