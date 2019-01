Sněmovna kvůli EK posílila pozici ekologických organizací

Nevládní ekologické organizace zřejmě získají výslovné právo požádat o uložení nápravných nebo preventivních opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě. Změnu na nátlak Evropské komise přináší novela, kterou schválila Sněmovna. Novelu nyní dostane k projednání Senát. Pokud by novela nebyla přijata, Česku by od komise hrozila pokuta nejméně dvou milionů eur (zhruba 52 milionů korun). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) odmítl obavy, že by změna rozšířila možnosti blokování výstavby, neboť zákon se vztahuje jen na realizované projekty. Podle poslance ODS Jana Zahradníka ale umožní účelově založeným ekologickým organizacím blokovat činnost firem, které by se jim znelíbily. Poslanec proto navrhoval omezit působnost zákona nikoli na jakékoli nevládní organizace, které se věnují ochraně přírody, ale jen na zavedené, které existují minimálně tři roky. Sněmovna to ale odmítla. V Česku podle ministra Brabce nebyl dosud zaznamenán žádný případ takové ekologické újmy, který by si vyžádal uložení nápravných opatření podle upravovaného zákona.