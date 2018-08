Sněmovna dnes schválila důchodovou novelu se změnami penzí

Složení penzí by se mělo od ledna změnit, což se odrazí v příštích valorizacích. Přilepšit by si měli lidé s nízkou penzí, ostatním by důchod měl v budoucnu růst pomaleji než dosud. Pro příští rok chce vláda k pravidelnému navýšení přidat každému důchodci ještě 300 korun měsíčně. O dalších tisíc korun by měl důchod vzrůst lidem nad 85 let. Vládní verzi důchodové novely s těmito úpravami schválila dnes Sněmovna. Poslanci odmítli senátní verzi s přidáním tisícikoruny po 25 letech v penzi. Aby zákon začal od září platit, musí ho ještě podepsat prezident. Sněmovna schválila normu jednohlasně. Pro bylo všech 170 přítomných poslanců. Pro senátní návrh hlasovalo 69 zákonodárců, 69 bylo proti a 31 se zdrželo.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chce připravit a v září zveřejnit harmonogram projednávání a příprav důchodové reformy. Podle ní by návrh měl obsahovat i okruhy témat, jichž by se reformní změny měly dotknout. Patřit mezi ně má například řešení rozdílu ve výši penzí žen a mužů, dřívějšího odchodu do důchodu lidí v náročnějších profesích či zdrojů příjmů do důchodového systému.