Sněmovna by se mohla ve čtvrtek zabývat situací na dálnici D1

Sněmovna by se mohla ve čtvrtek zabývat dopravním kolapsem na dálnici D1, který nastal na zúženém modernizovaném úseku na Vysočině při sněžení minulý týden. Návrh poslanců opoziční KDU-ČSL na zařazení debaty na čtvrteční program nynější schůze dolní komora schválila. V úterý snahu lidovců o zařazení tohoto bodu na program vetovali poslanci vládního hnutí ANO. Vzhledem k tomu, že se bude po interpelacích projednávat v prvním čtení vládní novela, je možné, že by se na diskusi o situaci na D1 by se nemuselo dostat. "Málokteré téma tolik hýbe českou společností. Všichni víme, že příčiny (kolapsu na dálnici) nejsou z minulého týdne, jsou dlouhodobé," uvedl za lidovce poslanec Vít Kaňkovský. Řekl také, že když je v sezoně 30 až 40 procent délky modernizované dálnice v omezeném provozu, motoristé by měli mít možnost jezdit po ní bezplatně, tedy i bez dálniční známky.

Na opravovaném úseku D1 již práce na rozšíření začaly. Firma, již objednalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tam poslala šest pracovních čet. Opravy v tomto úseku dálnice nabraly zpoždění a neskončily před zimou, tak, jak měly. Kolem deváté ráno měřila kolona ve směru na Brno 6,5 kilometru. Na místě prací jsou čtyři policejní hlídky, které asistují stavbařům a celý dálniční úsek monitorují.