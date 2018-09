Sněmovna by podle TOP 09 měla vyzvat vládu k přijetí sirotků

TOP 09 navrhne ve středu Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, ve kterém by vyzvala vládu k přijetí 50 sirotků z uprchlických táborů. Představitelé strany to oznámili na tiskové konferenci. Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by se jednalo o symbolické humanitární gesto. Strana tak navazuje na iniciativu europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), kterou odmítá a kritizuje premiér Andrej Babiš (ANO).

Starostové a nezávislí na tiskové konferenci uvedli, že nutné je především předložit na stůl konkrétní iniciativu či návrh. Podle místopředsedy STAN Víta Rakušana je důležité, aby se jednalo o systematické řešení, například pouhé umístění dětí do dětských domovů v Česku by nedávalo smysl.