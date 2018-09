Sněmovna bude schvalovat úpravy v poskytování některých dávek

Sněmovna by měla dnes hlasovat o úpravách povinného poskytování části příspěvku na živobytí v poukázkách místo peněz a o širší technické novele volebních zákonů. Poslanci budou schvalovat také senátní návrh, který by změnil poskytování příspěvku na mobilitu pro postižené lidi.

Poslanecká předloha ohledně poukázek předpokládá, že některé skupiny chudších lidí by je nedostávali vůbec. Stát by jim dávku na živobytí vyplácel znovu výhradně v penězích. Sociální demokraté a lidovci zřejmě neprosadí pozměňovací návrhy, které by vedly k úplnému zrušení povinného vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách.