Sněmovna asi zvýší příspěvek na domácí péči o postižené

Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším zdravotním postižením se zřejmě od příštího roku zvýší. Sněmovna dnes v prvním kole podpořila senátní novelu, podle níž by se měl o 6000 korun na 19.200 korun zvýšit měsíční příspěvek na péči o osoby zcela závislé na cizí pomoci. Pro byli i poslanci ANO, přestože vláda Andreje Babiše (ANO) novelu odmítla na popud ministerstva financí. Poslanci většiny stran by chtěli novelou o sociálních službách navýšit také příspěvek na domácí péči o osoby s těžkým postižením. Například Piráti už navrhli, aby se tento příspěvek zvýšil z 9900 na 11.000 korun. Zvýšení příspěvku doporučila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že takovou změnu připravuje její úřad. Přijetí novely a zvýšení příspěvku přišla k sídlu Sněmovny podpořit s transparenty desítka lidí, včetně vozíčkářů. Poukazovali mimo jiné na to, že i lidé s těžkým postižením mohou v některých případech studovat a pracovat, a neměli by být finančními důvody nuceni trávit život v ústavech.