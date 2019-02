Sněhová nadílka omezila provoz na některých tratích

Sněhová nadílka omezila dopoledne provoz na některých železničních tratích, hlavně v jihozápadních Čechách. Provoz komplikují spadlé stromy či poruchy vedení. ČTK to řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Mokrý sníh na jihu Čech vyvrací stromy do silnic a na železnici. Provoz je přerušen na třech úsecích tratí. Stalo se asi 20 nehod bez těžších zranění. Podle silničářů začalo na jihu Čech sněžit asi tři hodiny po půlnoci, na Šumavě do rána napadlo i kolem 15 centimetrů sněhu.

Problémy měly v Praze městské i příměstské autobusy MHD, některé komunikace byly ráno podle webu pražského dopravního podniku kvůli napadanému sněhu nesjízdné, mnoho spojů nabíralo zpoždění a řada příměstských linek ráno vůbec nevyjela. Sníh navátý na výhybkách způsobil potíže i na pražském železničním uzlu. Letiště Václava Havla je v provozu, kvůli úklidu drah ale řada spojů nabrala zpoždění v desítkách minut. Od rána bylo odkloněno pět letů, a to do Vídně a do Brna. Pro Prahu stejně jako pro většinu českých krajů platí dnes výstraha na silné sněžení, napadnout může až 20 centimetrů sněhu.