SMO: Obce zrušily či odložily investice za desítky miliard korun

Česká města a obce podle průzkumu Svazu měst a obcí zatím v důsledku koronavirové krize zrušily 10.000 investičních projektů za 8,4 miliardy korun a odložily 23.000 dalších za zhruba 27,6 miliardy korun. Vyplývá to z průzkumu mezi 382 obcemi, který prezentovali zástupci svazu. Kritizovali také fakt, že vláda navrhla, aby část kompenzačního bonusu pro živnostníky zaplatily částečně i obce, což ve středu vrátil Senát do Sněmovny. Z průzkumu mezi obcemi podle výkonné ředitelky SMO Radky Vladykové vyplynula kromě nutnosti omezovat řadu investic také velká nejistota mezi komunálními politiky ohledně toho, jak se budou měnit rozpočtové příjmy. Odhadují, že klesnou o pět až 20 procent a plných 34 procent obcí uvedlo, že si netroufají to odhadovat. Samosprávy měly také podle průzkumu přímé náklady asi dvě miliardy korun na řešení pandemie nového koronaviru, ať šlo o dezinfekce veřejných prostranství nebo nákupy ochranných pomůcek.