Smartwings obnoví lety do Středomoří, ČSA přidá další spoje

České aerolinky plánují obnovit během června a července další letecká spojení. Letecká společnost Smartwings začne 10. června obnovovat lety do Středomoří. Společnost o tom informovala na svém webu. První spoje jsou naplánované do chorvatského Splitu. V červenci pak dopravce chce létat do 12 řeckých destinací, na Mallorku, Kanáské ostrovy nebo do Bulharska. Aerolinky budou do těchto destinací létat z Prahy i regionálních letišť v Česku.

Další letecká spojení plánuje obnovit také ČSA. Od 15. června bude létat do Košic, později i do Budapešti a na islandské letiště Keflavík. Na konci června pak ČSA znovu zavede linku do Londýna. Dopravce tento spoj zrušil už na konci loňského roku kvůli odstavení letadel Boeing 737 MAX. Další lety budou obě aerolinky obnovovat podle vývoje situace kolem šíření nového typu koronaviru.