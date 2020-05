Smartwings nemá zájem o prodej firmy státu, uvedla společnost

Letecká skupina Smartwings nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti. Uvedla to v prohlášení. Žádá stát o úvěr, nebo garanci za úvěr u komerční banky, podle firmy je totiž v současné krizi problém získat nové půjčky na bankovním trhu. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček v neděli uvedl, že by stát mohl koupit až 100procentní podíl. Do konce června by to měla projednat vláda. "Společnost Smartwings prohlašuje, že nemá a nikdy neměla zájem o vstup státu do společnosti Smartwings. Nic takové od vedení společnosti nikdy nezaznělo," uvedla společnost. Havlíček dnes ČTK řekl, že kapitálový vstup státu je až poslední variantou, poskytnutí pomoci prostřednictvím záruky či úvěru by mělo mít přednost.

Státní pomoc leteckému dopravci Smartwings, pod kterého patří také České aerolinie (ČSA), nemá bez pomoci cestovním kancelářím samostatně smysl. Na dotaz ČTK to uvedl Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria, která patří k největším na českém trhu. Podle jeho odhadu cestovní kanceláře tvoří dvě třetiny tržeb Smartwings. Pro Alexandrii je zásadním partnerem, organizuje přes něj většinu letů. "Pokud by se pomohlo pouze Smartwings, a nikoli zároveň i cestovním kancelářím, hrozí, že trh zkolabuje a Smartwings budou brzy potřebovat pomoc znovu," uvedl Šatný. Stát by podle něj měl podpořit provoz cestovních kanceláří přímými dotacemi nebo zárukami za úvěry. CK kvůli prakticky zastavenému cestování patří mezi nejvíce zasažené společnosti v souvislosti s koronavirem.