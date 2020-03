Smartwings a ČSA zastaví všechny své linky z Česka

Čeští letečtí dopravci Smartwings a ČSA zastaví všechny své linky z a do České republiky. Důvodem je vládní opatření, které zakazuje cestování Čechů do zahraničí. Dopravci tak po dobu platnosti vládního nařízení odstaví až 23 svých letadel, což je zhruba polovina jejich strojů. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě. Vláda kvůli šíření koronaviru uzavřela hranice a zakázala s malými výjimkami cestování Čechů do zahraničí a také vstup cizinců do země.