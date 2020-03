Slovenská prezidentka Čaputová uctila v Hodoníně památku T. G. Masaryka

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý v Hodoníně uctila položením věnce památku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, od jehož narození uplynulo o víkendu 170 let. U pomníku Masaryka ji vítalo potleskem asi 150 lidí, přivítal ji starosta města Libor Střecha (Pro Hodonín). O Masarykovi slovenská prezidentka řekla, že to je jeden z největších státníků ve společné historii. "Je to spoluzakladatel naší i slovenské státnosti. Je to velmi inspirující osobnost, i pro mne samotnou při výkonu mého mandátu," řekla novinářům Čaputová.

Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně. Zemřel 14. září 1937 v Lánech. Prezidentem byl v letech 1918 až 1935.