Slovanská epopej by mohla být vystavena v M.Krumlově v létě 2020

Starosta Moravského Krumlova na Znojemsku Tomáš Třetina (TOP 09) vítá rozhodnutí pražských radních o zapůjčení Slovanské epopeje od Alfonse Muchy na moravskokrumlovský zámek. Třetina ČTK řekl, že pokud rozhodnutí radních potvrdí zastupitelé hlavního města, Krumlov cyklus vystaví od června nebo července příštího roku. Cyklus dvaceti obrazů byl původně v Moravském Krumlově vystaven zhruba 50 let. Slovanská epopej by mohla být v zámku nejméně pět let do doby, než Praha vybuduje pro cyklus obrazů vlastní budovu. "Jsem samozřejmě rád, protože Slovanská epopej do Moravského Krumlova patří a my ji s pokorou vystavíme a zpřístupníme návštěvníkům v podmínkách, které si zaslouží," uvedl Třetina.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze, ovšem pod podmínkou, že pro ni postaví výstavní sál. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města. Obrazy byly v Krumlově vystaveny od roku 1963 až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení hlavního města dalo odvézt do Prahy.