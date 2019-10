Slovanská epopej Alfonse Muchy se na 5 let vrátí do Moravského Krumlova

Slovanskou epopej Alfonse Muchy Praha zapůjčí zámku v Moravském Krumlově. Přemístění pláten na pět let schválilo pražské zastupitelstvo. Hlavní město dílo převeze, protože pro něj zatím nemá místo, kde by ho mohlo vystavovat trvale. S dočasným přemístěním souhlasí i vnuk Alfonse Muchy, který s Prahou vede soudní spor o vlastnictví celého díla. Obrazy byly v Moravském Krumlově vystavené od 50. let minulého stoleté až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení Prahy odvezlo.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou teď v depozitáři Galerie hlavního města.