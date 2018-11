Slezská nemocnice v Opavě léčí ženu se vzácnou nemocí

Odborníci infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě léčí devětačtyřicetiletou pacientku z Bruntálska se vzácnou nemocí. Žena si nejprve z Ugandy přivezla nejtěžší formu malárie, po vyléčení ale její mozek zřejmě postihl postmalarický neurologický syndrom. V Česku dosud nebyl popsán podobný případ. Novinářům to sdělil mluvčí nemocnice Jiří Krušina. Žena do Afriky odletěla za svou dcerou, která podle mluvčího pracuje v charitativní organizaci. Jak uvedl primář oddělení Petr Kümpel, žena z hlavního města na jediný den vyrazila do džungle a domorodé vesnice, kde ji poštípal hmyz. Ženě se malárii podařilo v Česku poměrně rychle překonat. Po několika týdnech ji ale manžel do nemocnice přivezl se silnými halucinacemi.

"Při pročítání literatury o malárii jsme narazili na informaci, že existuje postmalarický neurologický syndrom, který může mít přesně tyto projevy. Jde pravděpodobně vůbec o prvního pacienta v České republice, který by tímto syndromem mohl trpět," řekl Kümpel. Lékařům se nakonec podařilo nepříznivý stav pacientky zvrátit. Stále ale bere léky a lékaři zatím netuší, jak mozek zareaguje po jejich vysazení.