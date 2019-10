Slevy v dopravě stály za rok fungování přes 5 a půl miliardy

Za zlevněné jízdné pro studenty a důchodce zaplatil stát po roce fungování přes 5 a půl miliard korun. Uvedla to mluvčí minsiterstva dopravy Lenka Rezková. Největší část peněz dostaly České dráhy. Pětasedmdesáti procentní slevy ve vlacích a autobusech můžou využívat studenti do 26 let a důchodci nad 65 let od loňského září.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a taky na linkách městské hromadné dopravy.