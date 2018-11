Slevy na jízdném v září vyšly státní pokladnu na 463 milionů Kč

Slevy na jízdném studentů a důchodců za září vyšly státní pokladnu na 462,5 milionu korun. Nejvíce na slevách vyfakturovaly České dráhy, a to více než 219 milionů korun. V tiskové zprávě to oznámilo ministerstvo dopravy. Podle ministerstva by náklady na slevy měly stát celkem šest miliard korun ročně. Podle dopravců se však dopady slev v září ještě neprojevily naplno, protože školní rok na univerzitách začal až v závěru měsíce. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou na jaře schválila vláda.

Stát dopravcům kompenzuje částku do výše komerčního jízdného. Dopravci tyto částky vyčíslují z ceny jízdného, kterou platí cestující bez nároku na slevu.