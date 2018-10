Slavnostním parním vlakem odjelo do Lužné 800 cestujících

Slavnostním parním vlakem s názvem Pocta první republice odjelo z pražského hlavního nádraží 800 cestujících. Přes nádraží Praha-Smíchov, Beroun, Křivoklát a Rakovník jede vlak do Lužné u Rakovníka. Soupravu o 13 vagonech táhne parní lokomotiva přezdívaná Šlechtična. "Je v tom kus symboliky. Přesně před 100 lety se odtud v dopoledních hodinách telegrafem dostala do ostatních koutů země zpráva o tom, že vznikla samostatná republika. Tehdy to bylo nádraží Františka Josefa I.," uvedla před začátkem jízdy středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Dlouho před odjezdem se nástupiště začalo plnit cestujícími, někteří z nich přišli v dobových kostýmech. Zvědavce a fotografy neodradilo ani deštivé počasí.