Slavii hrozí za vhozenou pyrotechniku do sektoru fanoušků hostů uzavření stadionu

Fotbalové Slavii hrozí za pyrotechniku vhozené do sektoru olomouckých fanoušků uzavření celého stadionu. Českému rozhlasu to řekl předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Richard Baček. Podle něj se na případné výši trestu může podepsat i to, že Slavia měla na nedělním utkání s Olomoucí kvůli trestu z minulé sezony uzavřenou tribunu sever a "kotel" fanoušků se přesunul za opačnou branku. Přestože klub byl navíc v podmínce, několik chuligánů přibližně v 81. minutě zapálilo zakázanou pyrotechniku a část z ní naházelo do sektoru pro příznivce Sigmy. Výši trestu pro Slavii by měla disciplinární komise vynést po svém zasedání ve čtvrtek. Pražané podle šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka spolupracují s policií na identifikaci chuligánů a svolali mimořádné zasedání představenstva, které má přijmout taková opatření, aby se něco podobného už neopakovalo.