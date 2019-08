Slavia přežila v Kluži penaltu a po výhře 1:0 má blízko k LM

Fotbalisté Slavie se přiblížili k postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Pražané v úvodním utkání závěrečného 4. předkola zvítězili v Kluži 1:0 a vytvořili si velmi výhodnou pozici pro domácí odvetu, která se hraje příští středu. O výhře českého šampiona rozhodl v Rumunsku ve 28. minutě Lukáš Masopust. Po přestávce zachránila hosty tyč a v 79. minutě brankář Ondřej Kolář chytil penaltu Billelu Omranimu. Slavia, která v minulé sezoně došla až do čtvrtfinále Evropské ligy, usiluje o druhou účast v základní skupině Ligy mistrů v historii, hlavní fázi nejprestižnější klubové soutěže si dosud zahrála jen v roce 2007. Pražané by za postup získali prémii v přepočtu 393 milionů korun. Pokud by slávisté přes Kluž nepřešli, čekala by je stejně jako v předchozích dvou sezonách základní skupina Evropské ligy. Červenobílí zůstali jediným českým zástupcem v pohárech, zbylé kluby už vypadly v kvalifikaci Evropské ligy.