Skupina senátorů navrhuje Ústavnímu soudu zrušit část zákona o urychlení výstavby

Skupina senátorů navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o urychlení výstavby. Informovala o tom senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL. Letos schválená novala u důležitých staveb zjednodušila průběh povolování. Podle skupiny 18 senátorů by měli ústavní soudci ale zvážit, jestli to nezasahuje do práv vlastníků nebo není v rozporu s ústavním pořádkem. Vadí jim taky, že autoři zákona vybrali stavby bez objektivních kritérií.

Na seznamu vybraných staveb jsou některé dálnice, silnice první třídy, železnice, metro nebo třeba Pražský okruh. Novela taky rozfázovala vyvlastňovací proces na samotné vyvlastnění a na pozdější poskytnutí náhrady.