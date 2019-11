Skoro pětina českých dětí tráví více než 4 hodiny denně hraním her na počítači

Celkem 17 procent dětí a mladých od 11 do 19 let v Česku tráví hraním digitálních her čtyři a víc hodin denně. Závislost na hraní pak hrozí skoro čtyřem procentům žáků, učňů, středoškoláků a gymnazistů. Ukázala to studie týmu expertů Univerzity Palackého v Olomouci, do níž se v minulém školním roce zapojilo 3950 dětí a mladých od 11 do 19 let ze základních a středních škol, učilišť a gymnázií. Výsledky zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

"Průměrný český adolescent hraje digitální hry v pracovní den zhruba 1,60 hodiny a o víkendu přibližně o necelou hodinu více, tedy 2,37 hodiny," uvedlo ve zprávě o studii monitorovací středisko. Zatímco chlapci mají nejraději "střílečky", akční hry a závodění, dívky nejvíc baví simulátory života, akční hry a pak puzzle a webové on-line hry.

Zahraniční vědci zmiňují jako rizikovou dobu pro vznik závislosti víc než dvě hodiny na internetu denně.