Školy v přírodě a další výlety ministerstvo zdravotnictví povolí nejdřív na konci června

Školy v přírodě a jiné vícedenní školní výlety se kvůli opatřením proti koronaviru budou moct pořádat zřejmě až po letních prázdninách. Vyplývá to z informací ministerstev školství a zdravotnictví. Zotavovací akce pro děti do 15 let by měly být podobně jako tábory povolené od 27. června, tedy až na konci školního roku. Školní vícedenní výlety jsou zakázané na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.