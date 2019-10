Školské odbory jsou připravené vyhlásit jednodenní stávku ve školách, pokud základ platu učitelů nenaroste o deset procent. Řekl to jejich předseda František Dobšík. S přidáním o 2 700 korun, jak navrhuje ministerstvo školství, odboráři nesouhlasí. O stávce rozhodnou v následujících jednáních. Ministr školství Robert Plaga z ANO už dřív navrhl, aby všichni pedagogové dostali do tarifu zmíněné 2 tisíce 700 korun, zbývající peníze by se rozdělily na odměny.