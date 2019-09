Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli růstu platů

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Nedohodly se s ministrem školství Robertem Plagou (ANo) na růstu platů. S nabízeným navýšením nejsou spokojeny. Po jednání školské tripartity to řekl předák školských odborů František Dobšík. Plaga navrhl, aby si všichni učitelé od ledna přilepšili o 2250 korun. Dalších průměrně 1400 korun má putovat do odměn. Odbory požadovaly původně navýšení platů učitelů o 15 procent. Po jednáních pak souhlasily s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěly do základu výdělku. Ministr Plaga uvedl, že plošné přidání 2250 korun představuje 1,5násobek navýšení platů ostatních pracovníků veřejného sektoru. Jim se má základ výdělku od ledna zvednout o 1500 korun.