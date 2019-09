Školské odbory chtějí o navýšení platů učitelů jednat s premiérem

Školské odbory chtějí o tom, jak přesně by se měly od ledna zvýšit platy učitelů, jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Požádaly o schůzku. Nový návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO), podle něhož by měli všichni pedagogové do základu výdělku místo slibovaných 2250 korun dostat 2700 korun a zbývajících 900 korun pak do odměn, nechtěly zatím komentovat. Dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Oznámil to předák školských odborů František Dobšík. Návrh na zavýšení pevné části platu učitelů o 2700 korun vítá ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Novinářům řekla, že naopak za nereálné považuje požadavky odborů na růst platů o 15 procent.

Vláda počítá v rozpočtu s desetiprocentním zvýšením platů učitelů. Zatím není jasné, jak se částka rozdělí. Odbory požadovaly původně přidání o 15 procent. Po jednáních souhlasily s deseti procenty, chtěly je ale do tarifů. Plaga navrhl pět procent do základu a pět na odměny. Poté přišel s návrhem, že by všichni měli dostat do základu 1750 korun a zbytek do odměn. Minulý týden pak záměr upravil - tarif se měl zvednout o 2250 korun a odměny o téměř 1400 korun. V pondělí kabinetu podle své mluvčí Anety Lednové předal verzi, podle níž by základ všem měl vzrůst o 2700 korun a na odměny by se využilo v průměru 900 korun. Odbotový předák Dobšík řekl, že oficiální návrh odbory zatím nedostaly a čekají na něj. Spokojeny ale nejsou. "Fixní částka se posouvá. Je to nedůstojná hra pro učitele. Měl by to rozseknout premiér," uvedl předák.