Školní podnik ve Křtinách chce lesy zachraňovat balkánskými duby

Školní lesní podnik (ŠLP) Křtiny, který spravuje lesy Medelovy univerzity v Brně, bude proti klimatické změně bojovat vysazováním listnatých stromů místo borovic a smrků, snížením počtu stromů na jednom hektaru i experimentováním s balkánskými druhy dubů. Univerzita to uvedla v tiskové zprávě. "Školní lesní podnik je významný tím, že je spojený s univerzitou a akademiky. Je tu tedy od toho, abychom dovedli co nejrychleji aplikovat nové poznatky výzkumu a studentům a jiným subjektům to následně ukazovali. Co nejrychleji reagovat v lesnictví ale znamená, že výsledky uvidíme za mnoho let," uvedl Tomáš Vrška, který ŠLP vede od dubna. Výhodou univerzitních lesů podle něj je, že už nyní v nich listnaté stromy tvoří 65 procent, zatímco u jiných vlastníků lesů je poměr opačný. Takový porost je ale náchylnější k suchu a následně jej ničí kůrovec. Klima v lesích kolem Brna se podle Vršky mění spíše na balkánské. Proto chce Vrška zavést do pěstebních systémů experimenty se zavedením balkánských druhů dubů.