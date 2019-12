Školní inspekce: V českém vzdělávání jsou velké mezikrajové rozdíly

Česká školní inspekce ve výroční zprávě, kterou v pondělí představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, upozornila na velké rozdíly v kvalitě vzdělávání mezi jednotlivými kraji i školami. Zatímco například v Karlovarském kraji je podle ní desetina učitelů bez kvalifikace, ve Zlínském kraji jsou to dvě procenta. "Problém je velmi hluboký, protože se týká všech stupňů vzdělávání, to znamená mateřských, základních i středních škol," řekl Zatloukal. Rozdíly podle Zatloukala souvisí s velkou decentralizací českého školství, ve kterém působí kolem 3000 zřizovatelů s různými postoji a požadavky ke školám. Nejhůře jsou na tom s kvalitou škol západočeské kraje, obecně lepší situace je na Moravě. Výsledky žáků podle Zatloukala výrazně ovlivňuje socioekonomický statut regionu. Školy podle něj umí pracovat s žáky z dobře postavených rodin. Chudší regiony mají ale s kvalitou vzdělávání potíže. Inspekce proto doporučila ministerstvu školství soustředit se na cílenou podporu škol se znevýhodněnými žáky v chudších regionech.

Podle náměstkyně ministra školství Zuzany Matuškové by zlepšení měla přinést mimo jiné nová strategie vzdělávání do roku 2030, kterou ministerstvo nyní připravuje. Úřad by v dokumentu chtěl určit, jakým způsobem bude meziregionální rozdíly zmírňovat, uvedla náměstkyně. Se Zatloukalem se shodla na tom, že je třeba i větší komunikace mezi resorty. Podle ní by navíc měly posílit spolupráci také samotné školy. Zmírnit regionální rozdíly by výhledově měl i nový způsob financování škol, ve kterém se ministerstvo podle Matuškové bude snažit zohledňovat regionální rozdíly mezi školami.