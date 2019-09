Školákům končí prázdniny, meteorologům začíná podzim

Školákům končí letní prázdniny, v pondělí se po dvou měsících vrátí do lavic. Současně začíná meteorologický podzim, zatímco astronomické léto potrvá až do 23. září. Do prvních tříd nastoupí letos asi 107.800 dětí, celkem bude do základních škol chodit zhruba 953.500 žáků, což je přibližně o 12.500 víc než loni. Střední školy bude navštěvovat kolem 409.000 žáků, tedy meziročně asi o 5000 víc. První den nového školního roku teploty spadnou místy až k 16 stupňům, bude pršet. Jako celek by ale září mělo být podle dlouhodobé prognózy teplotně nadprůměrné, srážek bylo zhruba stejně, jako bývá v tomto období zvykem.