Škodu za loňské vniknutí do lomu Bílina budou doly vymáhat po aktivistech soudně

Víc než 660 tisíc korun budou Severočeské doly vymáhat po ekologických aktivistech soudní cestou. Devadesáti lidem firma poslala v březnu předžalobní výzvu kvůli vniknutí do hnědouhelného lomu Bílina. Do termínu ale nikdo částku neuhradil. Doly musely loni v červnu kvůli protestu aktivistů v lomu přerušit provoz. Tím vznikla těžařům škoda. "Zaměstnanci externích firem nemohli v tu chvíli vykonávat svoji práci," vysvětlil Lukáš Kopecký ze Severočeských dolů. Podle hnutí "Limity jsme my" se těžaři snažili předžalobní výzvou umlčet protesty a odvést pozornost od škod na klimatu a zdraví lidí, které těžba a spalováním uhlí způsobují.