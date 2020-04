Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna

Automobilka Škoda Auto potřetí prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli pandemii koronaviru, a to až do 27. dubna. Původně se měla výroba spustit v pondělí 6. dubna. Informaci o prodloužení odstávky firma sdělila zaměstnancům prostřednictvím SMS zprávy, kterou má ČTK k dispozici. "Po domluvě s koncernem VW a odbory KOVO je odstávka výroby v českých závodech Škoda Auto prodloužena do 6:00 27.4.2020," uvedla firma v SMS zaměstnancům. Důvod prodloužení odstávky Škoda neuvedla, například automobilka Volkswagen plánuje již 20. dubna částečně otevřít svou továrnu ve španělském regionu Navarra.