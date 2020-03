Škoda Auto zahájila pomocí 3D tisku výrobu respirátorů, denně vznikne 60 kusů

Automobilka Škoda Auto zahájila ve spolupráci s Institutem pro informatiku, robotiku a kybernetiku (CIIRC) ČVUT výrobu respirátorů. Vyrábí je pomocí 3D tisku, do hotových masek se následně pouze našroubuje filtr. Denně ve firmě vznikne asi 60 kusů, uvedla Škoda Auto na twitteru. České vysoké učení technické (ČVUT) zahájilo spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ohledně dodávky nových respirátorů nejvyšší třídy do fakultních nemocnic. ČVUT uvedlo, že od příštího týdne může začít vyrábět až 10.000 kusů respirátorů nejvyšší třídy denně. Půjdou do fakultních nemocnic.

Pro přípravu respirátorů se využívá technologii 3D tisku MJF, která není příliš běžná. V Česku je jen několik vhodných tiskáren, po celém světě jich existuje zhruba tisíc. ČVUT tak minulé pondělí vyzvalo firmy a výzkumná centra, které je vlastní, ke spolupráci. Zaznamenalo velký ohlas a navázalo spolupráci s těmi nejdostupnějšími.