Automobilka Škoda Auto se kvůli koronaviru obává problémů se zásobováním díly vyráběnými v Číně. Díly se dodávají do různých závodů firmy, postiženo jich tak může být v případě nedostatečných dodávek více, řekl ČTK vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera. Firma zaměstnancům doporučuje, aby zvážili nutnost všech svých pracovních cest do zahraničí. "V souvislosti s koronavirem ponechávají někteří naši čínští dodavatelé své závody nadále zavřené nebo v nich výrobu pomalu rozbíhají," řekl Kotera. "To může vést k případnému nedostatečnému zásobování díly a subkomponenty vyráběnými v Číně," uvedl.

Škoda Auto loni dodala do celého světa 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34.000 lidí.