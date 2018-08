Sklizeň obilí letos kvůli suchu klesne

Sklizeň obilí meziročně klesne o 7,5 procenta na téměř 6 milionů a 350 tisíc tun. Vyplývá to z odhadů Českého statistického úřadu. Očekávaná úroda bude třetí nejnižší za posledních deset let. Vyplývá to z odhadu, který podle stavu k 15. červenci zveřejnil Český statistický úřad. Prvotní odhad před měsícem byl pesimističtější a předpokládal pokles proti loňsku o 8,2 procenta.

Naopak úroda řepky meziročně stoupne o 12,3 procenta na 1,287 milionu tun. Předchozí odhad statistiků udával nárůst o 6,5 procenta. Letošní úroda máku by však měla být podle ČSÚ o čtvrtinu nižší než loňská, pěstitelé by ho měli sklidit 15.000 tun. Předpokládaný pokles produkce obilovin je způsobený jak snížením hektarového výnosu o 6,6 procenta na 5,07 tuny z hektaru, tak mírným poklesem osevní plochy. Zemědělci letos oseli o téměř procento méně polí než loni.