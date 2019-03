Sklárna v Květné získala zakázku pro lichtenštejnského prince

Sklárna v Květné na Uherskohradišťsku získala unikátní zakázku pro dědičného prince Aloise z Lichtenštejna, který v Lichtenštejnském knížectví vykonává funkci hlavy státu. Sklárna, jejímž vlastníkem je od loňska společnost Cerva Bohemia, do Lichtenštejnska dodá 350 celobroušených nápojových sklenic. Hodnota objednávky činí zhruba 150.000 korun, řekl ČTK ředitel sklárny Marek Mikláš. "Je to pro nás prestižní zakázka. Ne vůči penězům ani kusům, ale z historického hlediska, protože kníže Lichtenštejn založil naši sklárnu v Květné roku 1794. Zakázku budeme expedovat poslední týden v dubnu. Budou to vzácné sklenice na audience. Není to obyčejný nápojový set," uvedl Mikláš. V minulosti už sklárna dodala do Lichtenštějnského knížectví nápojové sety na likéry, víno nebo šampaňské.

Sklárna v Květné, která je částí obce Strání, vyváží své výrobky do 58 zemí. Více než polovina její produkce směřuje do Rakouska, odkud se sklo dále expeduje do celého světa. K dostání je ve většině evropských zemí, ale také například v USA nebo Číně.