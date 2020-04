Sklárna Moser se bude orientovat na české zákazníky

Karlovarská sklárna Moser se začne po dočasném uzavření výroby vracet k běžnému provozu. Už v pondělí otevře upravenou prodejní galerii v Praze, od 7. května by se měli do provozu vrátit zaměstnanci. ČTK o tom dnes informoval mediální zástupce firmy Tomáš Hečko.

Výroba světově známého skla se zastavila kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Firma nyní připravila sérii kroků, kterými se chce postupně dostat do běžného provozu. "Sklárna Moser je tady 163 let. Je jedním z nejdůležitějších podniků českého sklářství. Děláme maximum pro to, abychom přežili současné náročné období a abychom se v nejbližších týdnech opět vrátili k co nejběžnějšímu fungování," uvedla spolumajitelka sklárny Kateřina Zapletalová.

Prvním krokem k postupnému oživení bude otevření prodejní galerie firmy na Staroměstském náměstí v Praze v pondělí 27. dubna. Nově upravená prodejní expozice v historických prostorách se zaměří především na českého zákazníka, který si zde bude moci prohlédnout ukázky sklářských kolekcí firmy Moser.