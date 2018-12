Skauti letos přivezou betlémské světlo z Lince do Č. Budějovic

Tradiční betlémské světlo, jeden z novodobých symbolů Vánoc, letos už potřicáté dovezou do republiky čeští skauti. Tentokrát nepovezou plamínek z Vídně do Brna jako v předchozích letech, ale světlo vyzvednou 15. prosince v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie v Linci a odtud odvezou vlakem do Českých Budějovic. Následující den rozvezou po železnici betlémské světlo do dalších měst, informovala ČTK mluvčí skautů Barbora Trojak.

Do Vánoc si pro něj lidé mohou přijít do mnoha kostelů, skautských kluboven, obecních úřadů a dalších míst. Betlémské světlo se stalo symbolem klidu, míru a přátelství. Myšlenka vznikla v roce 1986 právě v Linci v rámci vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.