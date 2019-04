Skanzen Veselý kopec chystá velikonoční program

Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku v pátek zahájí sezonu. Velikonoční akce až do pondělí návštěvníkům přiblíží, jak svátky slavili naši předci. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová. "Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si interiéry roubenek doplněné o ukázky velikonočního pečiva, zdobených vajíček a dalších tradičních předmětů," uvedla Vojancová. Na Zelený čtvrtek vždy lidé pekli jidáše, jsou zakroucené a připomínají provaz, na kterém se Kristův učedník oběsil. Měly i podobu postaviček nebo zvířátek. Řemeslníci budou zdobit kraslice podle zvyklostí z Horácka. V Hlinsku dívky dělaly ornamenty na vajíčka vyškrabováním nebo voskovou batikou. Lidé se ve skanzenu také dozvědí, co jejich předci jedli na Boží hod velikonoční. Chybět nebude pletení pomlázek nebo pečení tradičního pečiva. Připraven je i bohatý doprovodný program - mimo jiné skanzen v pátek odhalí pamětní desku zakladateli muzea Luďku Štěpánovi.