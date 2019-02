Skandál se zkaženým masem zasáhl 14 zemí včetně ČR, EU vyšetřuje

Evropská unie zahájila vyšetřování skandálu kolem problémového masa z Polska. Kontroloři v pondělí odcestují do Polska, aby situaci analyzovali, potvrdila mluvčí Evropské komise. Skandálem je podle komise zasaženo nejméně 14 zemí včetně České republiky. Příslušný polský masokombinát v Mazovském vojvodství, kde polské úřady provádějí vyšetřování mimo jiné kvůli ilegálním porážkám zvířat, byl uzavřen. Na začátku současné aféry s polským hovězím stála reportáž zpravodajské televize TVN24. Z ní vyplynulo, že během noci byl na jatkách porážen nemocný dobytek. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala dnes agentura DPA.

Český ministr zemědělství Miroslav Toman řekl, že do Česka se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího z problematických polských jatek. Kritizoval přitom, že Varšava opakovaně ujišťovala, že toto maso do ČR vyvezeno nebylo. Na Slovensko bylo dovezeno až 600 kilogramů masa z jatek v Polsku. Francouzské ministerstvo zemědělství uvedlo, že ze 795 kg zkaženého masa, které se do Francie dovezlo, se nejméně 150 kilogramů dostalo ke spotřebitelům. Na 500 kilogramů zkaženého masa bylo zničeno a po 145 kg masa ještě úřady pátrají.