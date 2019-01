Silné sněžení ztěžovalo dopravu, přibylo nehod aut i vlaků

Uzavřené silnice a nehody aut i vlaků přineslo v Česku sněžení se silným větrem. Problémy měly hlavně kamiony. V Karlovarském kraji byla uzavřena silnice z Božího Daru na Neklid a Klínovec, a zůstane tak nejméně do čtvrtečního rána. V Libereckém kraji zablokovala nehoda kamionu hlavní silnici z Tanvaldu do Harrachova. Od rána hustě sněžilo na horách na severu Čech a úklid silnic ztížil vítr, který vytvořil sněhové jazyky a závěje. I na hlavních silnicích se vytvořila vrstva sněhu. Kvůli silnému nárazovému větru zrušil skiareál Klínovec večerní lyžování. I běžecké tratě tratě jsou zaváté a mohly by na ně padat stromy, uvedly pracovnice infocentra v Božím Daru. Větrné počasí není jen v Česku. V Dánsku přišlo o život šest lidí a 16 dalších utrpělo zranění při vlakovém neštěstí na mostě, který spojuje hlavní dánské ostrovy Sjaelland a Fyn.