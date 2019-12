Šikanou v závodě Škoda Auto se začala zabývat policie

Šikanou v mladoboleslavském závodě automobilky Škoda Auto se začala zabývat policie. V tomto týdnu vyslýchá všechny zúčastněné i svědky, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Hašlová. Z jakého podnětu se případem začala policie zabývat mluvčí nesdělila. Další informace by mohli policisté zveřejnit koncem tohoto týdne. Na případ šikany upozornil minulý týden týdeník Škodovácký odborář. Podle jeho informací šikanovali kmenoví zaměstnanci automobilky zaměstnance pracovní agentury Manpower, například je zavírali do beden nebo jim lili projímadlo do kávy. Při útocích byli agenturní zaměstnanci zraněni, podle Škodováckého odboráře skončili v pracovní neschopnosti. Podle mluvčí automobilky Kamily Biddle kvůli tomu dostalo výpověď pět zaměstnanců, jeden pracovník byl upozorněn na porušení povinností.