Shoptet: V Česku bude na konci roku již 43.000 e-shopů

Počet e-shopů letos dál rychle roste, na konci roku bude v Česku již 43.000 internetových obchodů. Je to o pět procent meziročně víc. Za nárůstem počtu Čechů podnikajících na internetu je především rychlý růst ekonomiky. Vyplývá to z údajů společnosti Shoptet, na jejíž platformě běží v ČR 15.000 e-shopů. Česko je dlouhodobě zemí, kde je nejvíce e-shopů v přepočtu na obyvatele. Jak uvedl ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška, samotný vznik e-shopu je totiž podle něj na tomto podnikání to nejjednodušší, nicméně po střetu s realitou řada internetových obchodů po relativně krátké době opět v podstatě zanikne či zůstane pouze internetovou stránkou s minimem prodejní činnosti.

Češi letos utratí v internetových obchodech za zboží přes 133 miliard korun, meziroční růst dosáhne 15 až 18 procent, vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci.