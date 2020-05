Seznam zemí pro cestování představí ministerstvo na začátku června

Seznam zemí, do kterých budou Češi moci cestovat bez testů na covid-19 po návratu, chce ministerstvo zdravotnictví představit začátkem června. Bude vycházet z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a bude se zřejmě každý týden aktualizovat. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Česko je v hodnocení ECDC podle Vojtěch mezi "zelenými" zeměmi s nejnižší mírou rizika. Vyšší riziko je hodnoceno oranžovou barvou, nejvyšší červenou. "Seznam zemí bez testu máme připravený, ale nová data dostáváme každý den. Pokud všechno dobře půjde bude představen na začátku června a od poloviny června by měl tento systém naběhnout," uvedl ministr.

Z politických jednání v posledních dnech vyplynulo, že od 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se sousedy s výjimkou Polska. Bez karanténních opatření či testu na covid-19 by se z těchto zemí mohlo cestovat také do Maďarska. Od 26. května chce Česko otevřít naprostou většinu hraničních přechodů. Ze stálých kontrol by se přešlo na namátkové a policie by působila dál od hranic.