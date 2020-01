Sev.en Energy od roku 2024 získá Počerady, ČEZ nevyužil opci

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Dosavadní majitel elektrárny - ČEZ, nevyužil do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolal. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun. Změnu majitele kritizují ekologové. Hnutí Arnika loni v říjnu uvedlo, že Počerady jsou spolu s elektrárnou Prunéřov nejhorším českým zdrojem vypouštěné rtuti do ovzduší, vody a půdy. Sev.en Energy informovala, že hodlá do modernizace a ekologických opatření v hnědouhelné elektrárně Počerady investovat miliardy korun, aby zdroj splňoval stále přísnější limity pro ekologický provoz. Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.