Šest opozičních stran podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě

Šest opozičních stran, které sdružují celkem 92 poslanců, dnes podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO). Podle nich je možné, že se Babiš dopustil maření vyšetřování kauzy farmy Čapí hnízdo, uvedli v souvislosti s případem údajného únosu Babišova syna na Krym. Pro vyslovení nedůvěry jsou potřeba hlasy 101 poslanců. Předseda ODS Petr Fiala vyzval poslance vládních stran a KSČM, aby Babiše nadále nepodporovali. Potřebné podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny opozice hodlá sebrat do čtvrtka. Následně je předá předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO). Podle Fialy by se mimořádná schůze Sněmovny mohla uskutečnit příští týden. Představitelé šesti opozičních stran Babiše vyzvali, aby do vyšetření kauzy Čapího hnízda odešel z funkce premiéra.

Podle hnutí ANO je zveřejnění zprávy z rozhovoru se synem premiéra Andreje Babiše (ANO), který mluvil o svém údajném únosu na Krym, účelovou kampaní vedenou s cílem zdiskreditovat premiéra i ANO. Vytvoření zprávy, v níž vystupoval Andrej Babiš mladší, který podle premiéra trpí duševní chorobou, označil vicepremiér Richard Brabec (ANO) za hyenismus. Opozici, která chce kvůli záležitosti vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, Brabec obvinil z politizace případu a z vytváření tlaku na orgány činné v trestním řízení.