Šest lidí se ve Znojmě nadýchalo neznámé látky, jsou v nemocnici

Šest lidí skončilo v nemocnici poté, co se ve Znojmě ve firemních prostorách nadýchali neznámé dráždivé látky. ČTK to řekli mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška a záchranky Michaela Bothová. Podle Bothové by jejich stav neměl být vážný. Na místo jede chemická laboratoř z Tišnova. Neštěstí se stalo v domě v centru města. "Přízemí je firemní, ale nepracuje se tam s nebezpečnými látkami. Nad přízemím jsou byty. V nich jsme ale koncentraci nenaměřili, takže je to asi v pořádku," řekl Mikoška. "Pacienti se nadýchali neznámé toxické štiplavé látky s dráždivými účinky. My jsme jim poskytli kyslíkovou terapii a převezli do znojemské nemocnice. Neměly by být ohrožené životní funkce a jejich stav by neměl být vážný," řekla Bothová.