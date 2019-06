Senátoři rozhodnou o ustavení komise k návrhu auditu Evropské komise

Senát by dnes měl rozhodnout o zřízení dočasné komise k vyhodnocení předběžných auditních zpráv Evropské komise. Navrhla to ODS. Komise by měla mít 12 členů a její práce má trvat půl roku. Měla by reagovat na zprávy Evropské komise o vyplácení evropských dotací holdingu Agrofert, který dřív vlastnil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, i o možném střetu zájmů ministra zemědělství Miroslava Tomana z ČSSD. Vznik komise je reakcí na to, že vláda odmítla předběžné návrhy auditů zveřejnit. V komisi by měli být dva senátoři z každého klubu, ukončit činnost by měla nejpozději koncem ledna 2020. Babiš označuje návrh auditu EK za pochybný a za útok na Českou republiku.